ガールズグループKISS OF LIFEが初めてのワールドツアーを予告した。【写真】KISS OF LIFEの「超過激衣装」8月26日、KISS OF LIFEは公式チャンネルを通じて初のワールドツアー「KISS ROAD」のティーザービデオを公開した。それによると、KISS OF LIFEは来る10月26・27日のソウルを皮切りに、アメリカのミネアポリス、シカゴ、トロント、モントリオール、ボストン、シルバースプリング、ニューヨーク、アトランタ、ヒューストン、ダ