SpaceXの衛星インターネットサービス「Starlink」では、利用の際にアンテナなどのキットの購入が必要です。SpaceXは横行するキットの転売を阻止するため「地域外料金(Outside Region Fee)」を導入しています。Customer Support - Starlinkhttps://support.starlink.com/?topic=ff3e270d-5436-542c-6e20-a3738a6cae30Starlink has a pricey new plan to stop scalpers - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/8/23/24226684/star