小芝風花が主演を務める日本テレビ系連続ドラマ「GO HOME〜警視庁身元不明人相談室〜」（土曜午後9時）の第6話が24日、放送され、世帯平均視聴率5・9％（関東地区、速報値）、個人視聴率3・4％だったことが26日、ビデオリサーチの調べで分かった。第1話は世帯平均8・4％、個人4・7％、第2話は世帯平均6・8％、個人3・9％、第3話は世帯平均5・1％、個人2・7％、第4話は世帯平均4・6％、個人2・4％、第5話は世帯平均5・4％、個人2・9