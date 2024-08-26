福原遥が主演を務める日本テレビ系連続ドラマ「マル秘の密子さん」（土曜午後10時）の第6話が24日、放送され、世帯平均視聴率4・7％（関東地区、速報値）、個人視聴率2・7％だったことが26日、ビデオリサーチの調べで分かった。第1話は世帯平均6・7％、個人3・6％、第2話は世帯平均5・4％、個人3・0％、第3話は世帯平均4・4％、個人2・2％、第4話は世帯平均3・9％、個人2・0％、第5話は世帯平均4・4％、個人2・4％と推移している。