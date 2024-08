西遊記を題材にした中国のアクションRPG「黒神話:悟空」は全世界売上本数がリリースからわずか4日で1000万本を突破するほどの人気タイトルですが、発売前にプレイできる早期アクセス権を得ていたストリーマーが特定の話題についての言及を避けるように指示されていたと報じられています。Internet goes wild for Chinese video game even as reviewers bash censorshiphttps://www.nbcnews.com/news/world/internet-goes-wild-chi