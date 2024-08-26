Michael S. Derby[２４日 ロイター] - 米カンザスシティー連邦準備銀行がワイオミング州ジャクソンホールで２４日開いた経済シンポジウムでエコノミストグループが説明した論文によると、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）の保有は、金融政策の効果が経済情勢に波及する過程で「中心的な役割」を担っている。論文は、ＦＲＢが経済情勢に影響を及ぼすことを目指した行動や政策金利の変更の効果を強化す