英語が公用語となっている国の多くはかつてイギリスの植民地だった時代があり、さまざまな共通点を有しています。ところが新たな研究では、同じ英語圏の先進国であっても国民の平均余命には大きな差があることが判明しました。Life expectancy and geographic variation in mortality: an observational comparison study of six high-income Anglophone countries | BMJ Openhttps://bmjopen.bmj.com/content/14/7/e079365People