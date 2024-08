ジョンズ・ホプキンス大学の暗号学者であるマシュー・グリーン氏が、「Telegramが匿名性の高いアプリだという間違った考えがインターネット上に広まっている」と警鐘を鳴らし、なぜ間違っているのかについてブログで解説しました。Is Telegram really an encrypted messaging app? - A Few Thoughts on Cryptographic Engineeringhttps://blog.cryptographyengineering.com/2024/08/25/telegram-is-not-really-an-encrypted-messag