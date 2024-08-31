【フランス・リーグアン第2節】(スタッド ヴェロドローム)マルセイユ 2-2(前半1-0)スタッド・ランス<得点者>[マ]アミーヌ・アリ(25分)、メイソン・グリーンウッド(71分)[ス]セルヒオ・アキエメ(51分)、ヤヤ・フォファナ(55分)<警告>[マ]クエンタン メルラン(80分)、ロベルト・デ・ゼルビ(75分)[ス]ウマル・ディアキテ(66分)観衆:63,841人└中村敬斗と伊東純也がゴール演出も…スタッド・ランスはグリーンウッドに同点