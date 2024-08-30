由衣と隆司は結婚3年目の夫婦。結婚式の時に出会った愛華は、隆司の昔からの幼馴染ですが……。この愛華がとんでもない浮気事件を巻き起こしていきます。 旦那の浮気相手 73話 言い返されるとすぐに泣こうとする愛華に由衣はさらに追い討ちをかけます。そんな由衣を見て隆司に土下座するお父さん。2人はしっかり反省してくれるのでしょうか？ お父さんに謝られても、龍司は許しませんでした。そして2人は由衣と