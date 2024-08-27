【プレミアリーグ第2節】(アンフィールド)リバプール 2-0(前半1-0)ブレントフォード<得点者>[リ]ルイス・ディアス(13分)、モハメド・サラー(70分)<警告>[リ]ドミニク・ショボスライ(30分)、ライアン・フラーフェンベルフ(38分)[ブ]クリスティアン・ノアゴール(40分)、マティアス・イェンセン(45分)、ブライアン・ムベウモ(90分+4)└遠藤航が90+1分に今季初出場! リバプール、開幕連勝で首位集団キープ