NHKのラジオ国際放送などの中国語ニュースで、中国籍の外部スタッフ男性が、沖縄県・尖閣諸島について「中国の領土である」と発言して「南京大虐殺を忘れるな」と述べるなど原稿にはない不適切な発言をした問題で、NHKは25日夜、中国人スタッフの発言に関するこれまでの内容説明に漏れがあったと発表した。「尖閣は中国の領土」NHKラジオで中国籍スタッフが原稿にない発言新たに発表したのは、19日午後1時過ぎから放送された