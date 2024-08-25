ダウンタウン浜田雅功が２５日、ＭＢＳ「浜田雅功完全密着〜ごぶごぶフェスビハインド・ザ・ストーリー〜」で、現在のバラエティー番組について、言及した。自身がパーソナリティーを務めるＭＢＳ「ごぶごぶラジオ」をきっかけに５月１１、１２日に大阪市内で開催された音楽イベント「ごぶごぶフェスティバル」の裏側に焦点を当てた番組。浜田へのインタビューも放送された。エンディングでは「これから先の未来、どういう