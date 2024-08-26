【J2第28節】(フクアリ)千葉 4-2(前半1-1)仙台<得点者>[千]エドゥアルド(45分+7)、佐々木翔悟(65分)、小森飛絢2(76分、85分)[仙]エロン(28分)、中島元彦(54分)<警告>[千]岡庭愁人(50分)、佐々木翔悟(67分)、呉屋大翔(90分+4)[仙]松井蓮之(45分+4)観衆:12,689人主審:山下良美