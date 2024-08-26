【J2第28節】(フクアリ)千葉 4-2(前半1-1)仙台<得点者>[千]エドゥアルド(45分+7)、佐々木翔悟(65分)、小森飛絢2(76分、85分)[仙]エロン(28分)、中島元彦(54分)<警告>[千]岡庭愁人(50分)、佐々木翔悟(67分)、呉屋大翔(90分+4)[仙]松井蓮之(45分+4)観衆:12,689人主審:山下良美
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 東出昌大が再婚「子宝」も報告
- 2. フワ大炎上 親友が遂に口を開く
- 3. 佐藤弘道「一生車いす」絶望も
- 4. 交渉決裂 KADOKAWAに再攻撃予告
- 5. 中学生がたこ焼き転売 食堂中止
- 6. 「高校生不倫」ドラマに批判殺到
- 7. 「顔戻ってない」朝倉未来の異変
- 8. 森永氏「新NISAには触れるな」
- 9. 石破氏の手のひら返しに非難轟轟
- 10. 乳房再建せず 平らな胸で銭湯へ
- 1. 交渉決裂 KADOKAWAに再攻撃予告
- 2. 石破氏の手のひら返しに非難轟轟
- 3. キャンピングカー横転 8歳死亡
- 4. 焼肉定食で嘔吐 男女10人搬送
- 5. 凄まじい物欲 兵庫知事の素行
- 6. 男性の前で全裸放置 国を提訴
- 7. 道枝&平野 海外での対応で明暗か
- 8. 「食欲なくす」賛否のマック広告
- 9. 母親が刺され死亡 27歳娘を逮捕
- 10. 「俺を誰だと」市議が市民に暴言
- 1. 兵庫知事に辞職要求 維新が示唆
- 2. 1千万円貯めた妻 夫の死後に散財
- 3. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 4. ワコールが工場譲渡 2カ所閉鎖も
- 5. 退職金は22円〜2千万 投票で決定
- 6. 介護業界 低給与の本当の原因
- 7. 日本人は滅びる 柳井氏が危機感
- 8. 河野氏の不人気ぶり 識者が指摘
- 9. わいせつ容疑 テレ東Pを書類送検
- 10. 大企業辞め車中泊生活 批判の声
- 1. 性被害がAV化…DJ SODA悲痛訴え
- 2. 米の日本食店で2歳に料理酒 搬送
- 3. まるでナミ 美スタイルに熱狂
- 4. 祖父の遺灰を海に「サイン」出現
- 5. 国後島の元トップ ウ侵攻で死亡
- 6. オアシス再結成へ 今週中発表か
- 7. スイカに偽装の覚醒剤押収 米
- 8. 中国軍機 日本領空を初めて侵犯
- 9. 韓女性乗務員の部屋に日本人侵入
- 10. パキスタンで乗客銃撃 23人殺害
- 1. 日本は滅びる発言 前澤氏が反論
- 2. ヨーカドー 埼玉でも「お別れ」
- 3. バイク業界騒然 Z2落札した結果
- 4. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 5. 大混乱? マイナ保険証に医師警鐘
- 6. 年収1千万 上司に電話投げられる
- 7. セブン&アイ買収か 円安も影響?
- 8. FIRE達成者 退職後気づく3つの罠
- 9. 注目の新NISA 失敗する人の特徴
- 10. 要注意 台風に弱いタワマン特徴
- 1. Apple 9月9日に新型iPhone発表か
- 2. iPhoneがクラッシュ 破滅の言葉
- 3. iPhone16発表か 生成AIの搭載も
- 4. 8/26の注目商品が最大70％オフ
- 5. Chromeの情報窃取する攻撃確認
- 6. バナナ 実は過去に絶滅していた
- 7. テレグラムCEO逮捕に公式Xで抗議
- 8. 友人と同じ職場で勤務 賛否の声
- 9. 画面を横向きに展開できる2画面ノートP…
- 10. 二度見しました。BOSEの最強ノイキャン…
- 1. 上地結衣 パラに「参加」しない
- 2. 始球式で147キロ NPB史上最速
- 3. 膵臓がんのエリクソン氏が死去
- 4. 1食やめればDAZN払える 発言批判
- 5. 大谷に死球与えた左腕 Xアカ削除
- 6. 誰かと 浅田真央の近影に驚き
- 7. 「極悪ぎつね」襲来に球場騒然
- 8. 監督に立腹か 久保のパフォ物議
- 9. どうせ中国勝てない 森保Jに驚嘆
- 10. 朝倉未来 敗戦で体重が戻らず
- 1. 東出昌大が再婚「子宝」も報告
- 2. フワ大炎上 親友が遂に口を開く
- 3. 佐藤弘道「一生車いす」絶望も
- 4. 「高校生不倫」ドラマに批判殺到
- 5. 「顔戻ってない」朝倉未来の異変
- 6. 森永氏「新NISAには触れるな」
- 7. 有吉「共演NG」熊田に激怒のワケ
- 8. ふかわ 生放送OPで「大粒の涙」
- 9. 「日本は終わる」進次郎氏に辛辣
- 10. 悠仁さま巡る反対署名1万筆超え
- 1. 乳房再建せず 平らな胸で銭湯へ
- 2. 顔が美しすぎて罪 環奈抑えた1位
- 3. お盆に不倫発覚 エグいLINE履歴
- 4. 「ずんだスーパーカップ」発売へ
- 5. 両親が死去 納骨後に自宅でゾッ
- 6. シャンプー 毎日使う必要はない?
- 7. 39歳で結婚。子どもの無邪気な愛情に涙…
- 8. 「マリッジブルーじゃない？」なこなこ…
- 9. MYサイズあればラッキー！【GU】…
- 10. 子どもに言って後悔した言葉1位