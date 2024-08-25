杉原輝昭監督が25日、都内で行われたテレビ朝日系で放送される令和仮面ライダーシリーズ第6弾で最新作の『仮面ライダーガヴ』（9月1日スタート、毎週日曜前9：00）の先行試写会の舞台あいさつに登壇した。【写真】宮部のぞみ、知念英和、日野友輔ら個別ショットも『仮面ライダーガヴ』のモチーフは、子どもたちが大好きなお菓子。半世紀以上にわたる仮面ライダーの歩みの中で、初めてお菓子の力で変身する仮面ライダーが誕生