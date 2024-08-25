元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（２９）が２５日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演。自民党が作成した総裁選のＰＲ動画に強烈マウントを取った。９月１２日告示、同２７日投開票の総裁選には、小泉進次郎氏、小林鷹之氏、石破茂氏、高市早苗氏、青山繁晴氏ら１０人以上が立候補する予定で、話題を集めている。広報部が作成した「ＴＨＥＭＡＴＣＨ」と大書されたポスターや、４５秒間の動画にも賛否を生んで