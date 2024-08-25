【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■キタニタツヤは『YouTube Music Weekend 8.0 supported by docomo』で8月25日のヘッドライナーを担当 キタニタツヤが、8月25日21時に自身のYouTubeチャンネルにて映像作品『監禁』を公開することを発表した。 これは、8月23日から25日の3日間、94組のアーティストの撮り下ろしライブ映像やMVなどが一気にプレミア公開される『YouTube Music Weekend 8.0 supported by doc