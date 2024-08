(G)I-DLEが「人気歌謡」で1位のトロフィーの主人公になった。25日に韓国で放送されたSBS「人気歌謡」8月第4週の1位候補には(G)I-DLEとNewJeans、KISS OF LIFEの新曲が上がった。その結果、(G)I-DLEは総点6,737点で1位を占めた。この日「人気歌謡」では多彩なカムバックステージが繰り広げられた。SHINeeのテミンは5thミニアルバム「ETERNAL」のタイトル曲「Sexy In The Air」で強烈なエネルギーをアピール。しっかりしたアイデンテ