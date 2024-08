Microsoftは8月24日(米国時間)、2022年1月に発生した、Windows ServerにNetloginのセキュアチャネル接続ができなくなる問題について、サポートページ上でステータスを「解決済み」に変更した。問題発覚後も有効な回避策が提示されておらず、Microsoftは根本的な解決は影響を受けるアプリおよびネットワーク アプライアンスの製造元が提供する更新プログラムに依存すると説明していた。Apps or devices might be unable to create