名古屋・栄の繁華街で8月25日未明、男性が重傷を負うひき逃げ事件があり、警察が逃げた車の行方を追っています。25日午前4時半ごろ、中区錦三丁目の錦通本町の交差点近くの路上で、人が倒れていると119番通報がありました。倒れていたのは岐阜県美濃市の会社員の男性(33)で、肋骨を折るなどの重傷です。男性の服の胸元にタイヤ痕があったことから、警察はひき逃げ事件として捜査しています。