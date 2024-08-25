元ＮＨＫの膳場貴子がキャスターを務めるＴＢＳ「サンデーモーニング」が２５日、放送され、自民党総裁選（９月１２日告示、同２７日投開票）のポスターや動画への批判が識者から寄せられた。現在、小林鷹之氏、石破茂氏、青山繁晴氏らが出馬を表明。小泉進次郎氏、高市早苗氏、河野太郎氏ら１０人以上が立候補を予定していることで、注目を集めている総裁選。特にコメンテーターから不評だったのがポスター。歴代の総裁の写真