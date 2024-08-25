１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」に出場し、人気を集めた元ボクサーの“孤高の破壊王”飯田将成が２５日、自身のインスタグラムを更新。ＢＤ８以降、大会出場からは遠ざかっているが、筋骨隆々の衝撃的な肉体を披露した。岐阜でイベントを行った報告で「めちゃくちゃいい天気でしたまた岐阜を少しでも盛りあげる手伝いができたら嬉しい」とつづり、盛り上がった刺青も入
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