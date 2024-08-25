NHKの中川安奈アナウンサー現地からパリオリンピック開会式の中継に登場した際、白いジャケットのなかに着た“ベージュ色のインナー”によって「裸に見える」と騒動になってしまった、NHKの中川安奈アナウンサー。「中川アナは、2023年5月にNHKのアナウンサーとしては珍しく、Instagramの個人アカウントを開設。ボディラインが強調された私服ショットなどがたびたびアップされ、セクシーすぎるのではないかと、インターネット上