[8.25 J2第28節](フクアリ)※19:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 23 鈴木椋大DF 2 高橋壱晟DF 22 佐々木翔悟DF 36 松田陸DF 67 日高大MF 7 田中和樹MF 14 椿直起MF 33 エドゥアルドMF 44 品田愛斗FW 8 風間宏矢FW 10 小森飛絢控えGK 1 藤田和輝DF 3 山越康平DF 19 岡庭愁人MF 4 田口泰士MF 16 横山暁之FW 9 呉屋大翔FW 77 ドゥドゥ監督小林慶行[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 2 高田椋