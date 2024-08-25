警察や軍関係、暴力団組織などの内部事情に詳しい人物、通称・ブラックテリア氏が、関係者の証言から得た驚くべき真実を明かすシリーズ。今回は、言葉遣いが一般人とはまったく違う暴力団関係者による誹謗中傷について。【写真】怪文書も少し違う、そのイメージ＊＊＊世界中のあちこちで、パリオリンピックの出場選手に対し、SNSやインターネット上での誹謗中傷が相次いだ。出場を辞退した選手、メダルの期待を一身に受