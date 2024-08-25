元経産省官僚の岸博幸氏が２５日、「サンデージャポン」（ＴＢＳ系）に出演し、自民党総裁選に出馬を表明している前経済安保担当大臣の小林鷹之氏に苦言を呈した。これに対して岸氏は「正直言って怒っています」とキッパリ。若手が総裁選に出馬することを評価する一方で、政治資金問題全般を深く突っ込むという感じになっていないと指摘した。再調査についても「『検察がやって不起訴になってます』『自民党は検察と違って捜査