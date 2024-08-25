「乱立」「混戦」「暗闘」――。今月14日、岸田文雄首相（67）が退陣を表明したことで、来月の自民党総裁選は一気に無秩序状態へと突入した。前回の決選投票で岸田首相に敗れた河野太郎デジタル大臣（61）が最近見せている、とある変化とは――。＊＊＊【写真を見る】敵を“ガン詰め”する河野太郎大臣の妹・治子氏「X」のフォロワー数は約256万人と、知名度は抜群ながらも永田町では「変人」と評される河野太郎氏。過去2度の挑