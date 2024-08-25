過去10年の結果から傾向を探る。☆人気1番人気【3・2・1・4】、2番人気【1・4・1・4】、3番人気【2・0・2・6】。5番人気以下の優勝馬4頭で波乱含み。☆前走UHB賞が【2・3・1・43】、函館スプリントSが【2・2・3・26】で着外は多いが主力ローテ。3歳重賞の葵Sが【1・1・0・2】。高松宮記念からの直行組が【1・0・2・3】。☆枠順橙帽の7枠が【4・1・2・13】、6枠が【3・1・1・15】と活躍。4枠が【2・3・1・14】。8枠も