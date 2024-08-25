■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄市場 [ 割安/割高 ] (5034) ｕｎｅｒｒｙ 東証グロース [ 割安 ] (4059) まぐまぐ 東証スタンダード [ 割高 ] (4883) モダリス 東証グロース [ 割高 ] (4436) ミンカブ 東証グロース [ 割安 ] (9271) 和心 東証グロース [ 割高 ] ■ 売