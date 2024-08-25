◇明治安田J1第28節横浜4−0C大阪（2024年8月24日国立競技場）明治安田J1リーグは4試合が行われ、横浜はC大阪に4―0で大勝し、16年ぶりとなった国立競技場でのホームゲームを白星で飾った。1―0の後半28分には途中出場のDF加藤蓮（24）が記念すべきJ1初ゴール。FWアンデルソン・ロペス（30）は先制のPK弾を含む2得点で今季17得点とし、得点ランキングで首位に並んだ。浦和―川崎F戦（埼スタ）は悪天候のため前半終了時で中