[8.24 ラ・リーガ第2節](Estadi Olímpic Lluís Companys)※26:00開始<出場メンバー>[バルセロナ]先発GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲンDF 2 パウ・クバルシDF 3 アレックス・バルデDF 5 イニゴ・マルティネスDF 23 ジュール・クンデMF 7 フェラン・トーレスMF 8 ペドリMF 11 ラフィーニャMF 19 ラミネ・ヤマルMF 28 マルク・ベルナルFW 9 ロベルト・レバンドフスキ控えGK 13 イニャキ・ペーニャGK 26 And