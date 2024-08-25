[8.24 セリエA第2節](エンニオ・タルディーニ)※25:30開始<出場メンバー>[パルマ]先発GK 31 鈴木彩艶DF 4 ボトンド・バログDF 14 エマヌエーレ・バレーリDF 26 W. CoulibalyDF 39 A. CircatiMF 8 ナウエル・エステベスMF 10 Adrián BernabéMF 19 ジモン・ゾームMF 28 バレンティン・ミハイラMF 98 デニス・マンFW 13 A. Bonny控えGK 1 レアンドロ チチソラGK 40 E. CorviDF 15 E. DelpratoMF 20 A. HainautMF 23 D