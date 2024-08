CHAGE and ASKAが8月25日、デビュー45周年を迎えた。この節目を記念して、彼らの全楽曲が主要なサブスクリプションサービスで解放されることが決定した。まず、デビュー記念日である8月25日に、CHAGE and ASKAのベストアルバム『VERY BEST ROLL OVER 20TH』が配信。続いて10月1日には、残りの全曲、すべてのアルバムおよびシングルが配信される。配信情報■配信先Amazon MusicApple MusicLINE MUSICSpotifyYouTube Music※その他主