音楽デュオ、CHAGE and ASKAが25日にデビュー45周年を迎えることを記念し、これまでに発売した全楽曲を主要なサブスクリプションサービスで順次配信することが24日、発表された。まずは25日にベストアルバム「VERY BEST ROLL OVER 20TH」を配信。そして10月1日に残りの全曲(全アルバム、シングル曲)が配信される。ファンはチャゲアスの音楽の軌跡をすべて追体験することが可能になる。「VERY BEST ROLL OVER 20TH」配信リンクはh