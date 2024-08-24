[8.24 プレミアリーグ第2節](シェルハースト パーク)※23:00開始<出場メンバー>[クリスタル・パレス]先発GK 1 ディーン・ヘンダーソンDF 6 マーク・グエヒDF 26 クリストファー・リチャーズDF 34 チャディ・リアドMF 3 タイリック・ミッチェルMF 8 ジェフェルソン・レルマMF 10 エベレチ・エゼMF 12 ダニエル・ムニョスMF 20 アダム・ウォートンMF 22 オドソンヌ・エドゥアールFW 14 ジャン・フィリップ・マテタ控えGK 32 サ