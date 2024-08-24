[8.24 プレミアリーグ第2節](エティハド スタジアム)※23:00開始<出場メンバー>[マンチェスター・シティ]先発GK 31 エデルソン・モラエスDF 3 ルベン・ディアスDF 24 ヨシュコ・グバルディオールDF 25 マヌエル・アカンジMF 8 マテオ・コバチッチMF 11 ジェレミ・ドクMF 17 ケビン・デ・ブライネMF 20 ベルナルド・シウバMF 26 サビーニョMF 82 リコ・ルイスFW 9 アーリング・ハーランド控えGK 18 シュテファン・オルテガDF