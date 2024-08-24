[8.24 プレミアリーグ第2節](セント メリーズ スタジアム)※23:00開始<出場メンバー>[サウサンプトン]先発GK 1 アレックス・マッカーシーDF 5 ジャック・スティーブンスDF 6 テイラー・ハーウッド=ベリスDF 35 ヤン・ベドナレクMF 2 カイル・ウォーカー・ピータースMF 4 フリン・ダウンズMF 7 ジョー・アリボMF 8 ウィル・スモールボーンMF 16 菅原由勢FW 9 アダム・アームストロングFW 17 ベン・ブレアトン控えGK 13 ジョー