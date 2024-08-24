[8.24 ブンデスリーガ第1節](Europa-Park Stadion)※22:30開始<出場メンバー>[フライブルク]先発GK 21 フロリアン・ミュラーDF 3 フィリップ・ラインハートDF 17 ルーカス・キュブラーDF 30 クリスティアン・ギュンターDF 37 M. RosenfelderMF 6 パトリック・オスターハーゲMF 8 マキシミリアン・エッゲシュタインMF 32 ビンチェンツォ・グリフォMF 34 M. RöhlMF 42 堂安律FW 20 ジュニア・アダム控えGK 24 ヤニック フ