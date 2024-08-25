【J2第28節】(藤枝サ)藤枝 0-1(前半0-0)山形<得点者>[山]ディサロ燦シルヴァーノ(60分)<退場>[藤]大曽根広汰(27分)<警告>[藤]新井泰貴(13分)、須藤大輔(40分)、梶川諒太(61分)、モヨマルコム強志(90分)[山]安部崇士(80分)、城和隼颯(87分)観衆:3,769人主審:松澤慶和