Y!mobileにてAQUOS wish4やmoto g64y 5G、OPPO Reno11 Aの割引額が増額！ソフトバンクは22日、携帯電話サービス「Y!mobile」の公式Webショップ「ワイモバイルオンラインストア」にて実施している「10周年大特価キャンペーン」の対象機種に5G対応スマートフォン（スマホ）「AQUOS wish4（型番：A402SH）」（Sharp製）および「moto g64y 5G（型番：A401MO）」（Motorola Mobility製）、「OPPO Reno11 A（型番：A401OP）」（OPPO Mobi