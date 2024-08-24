とちぎテレビ ２４日午後５時ごろ、真岡市上高間木の買取店で、店番をしていた５１歳の男性店長に男が包丁を突きつけ「金を出せ」と脅しました。 男は現金１３０万円が入った手提げ金庫を奪って逃げました。 男は年齢が２０歳から３０歳くらいで、身長１８０センチくらい、やせ形で黒っぽい服を着ていたということで、真岡警察署が強盗事件として捜査しています。