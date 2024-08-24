第79回東海吹奏楽コンクール（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が24日、津市の三重県文化会館で始まった。この日は中学生A部門（50人以内）があり、愛知、岐阜、三重、静岡、長野の5県から20団体が出場した。金賞を受け、東海代表に選ばれた日進市立日進西=2024年8月24日午後0時25分、津市の三重県文化会館、大阪フォトサービス撮影最も優秀な団体に贈られる朝日新聞社賞に松本市立梓川（長野）が選ばれ、日進市立日進西（愛