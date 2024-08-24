[8.24 J2第28節](藤枝サ)※19:00開始主審:松澤慶和<出場メンバー>[藤枝MYFC]先発GK 41 北村海チディDF 4 中川創DF 16 山原康太郎DF 22 久富良輔MF 6 新井泰貴MF 13 大曽根広汰MF 19 シマブク・カズヨシMF 23 梶川諒太MF 36 世瀬啓人FW 9 矢村健FW 70 千葉寛汰控えGK 35 内山圭DF 3 鈴木翔太DF 29 カルリーニョスDF 97 モヨマルコム強志MF 8 浅倉廉MF 18 小関陽星FW 20 閑田隼人監督須藤大輔[モンテディオ山形]先発GK 1 後藤