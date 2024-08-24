[8.24 J3第25節](いちご)※19:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 55 青木心DF 24 松本雄真DF 33 黒木謙吾DF 35 江川慶城DF 45 田中誠太郎MF 8 力安祥伍MF 20 阿野真拓MF 44 井上怜MF 50 安田虎士朗FW 11 橋本啓吾FW 58 武颯控えGK 57 植田峻佑DF 4 大武峻DF 36 吉永昇偉MF 5 坂井駿也MF 7 魚里直哉MF 42 永長鷹虎FW 18 吉澤柊監督大熊裕司[いわてグルージャ盛岡]先発GK 1 大久保択生DF 20 下上昇