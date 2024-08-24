¡Ø¹õºê¤¯¤ó¤ÏÆÈÀê¤·¤¿¤¬¤ë ¡Á¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÎø¤Ï´Å¤¹¤®¤Æ¡Á¡Ù¡ÊºùÅÄÎî»Ò:ºî²è¡¢¹áÇµ»Ò¡§¸¶ºî/¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡ËÂè16²ó¡ÚÁ´16²ó¡ÛÊ¿ËÞ¤Ê¹â¹»À¸¡¦¥â¥«¤Î¸å¤í¤ÎÀÊ¤ÎÃË»Ò¡¦¹õºê¤¯¤ó¡£´éÎÉ¤·Æ¬ÎÉ¤·¡¢¤ª¤Þ¤±¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¼ç¾­¤ÎÈà¤Ï¡¢ÎÙ¤Î³Ø¹»¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¼Ô¡£¤½¤ó¤Ê¹õºê¤¯¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡¢ËèÄ«·²¤¬¤ë½÷»Ò¤¿¤Á¤Î¤»¤¤¤Ç¥â¥«¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ì¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¹õºê¤¯¤ó¤È³Ø¹»¤Îµì¿Þ½ñ´Û¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±