中国台湾地区の女性企業家、山西省で無形文化遺産を体験21日、太原古県城の晋源文廟（孔子廟）前で記念撮影する山西省と台湾地区の女性企業家たち。（太原＝新華社記者/樊欣陽）【新華社太原8月24日】中国の山西省と台湾地区の女性企業家約30人が21日午後、同省の無形文化遺産を体験する特別交流プログラムに参加した。プログラムは台湾企業家・青年山西省ツアーの一環として行われた。女性企業家たちは山西老陳酢集団を訪れ、