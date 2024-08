Meta QuestシリーズなどのVRヘッドセットを開発するMetaは、Apple Vision Proの競合となるハイエンド複合現実(MR)ヘッドセットを開発しているとウワサされていたのですが、同社は開発プロジェクトを中止したことが報じられています。Meta Cancels High-End Mixed-Reality Headset - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/meta-cancels-high-end-mixed-reality-headsetMeta pulls plug on plans for high-end Vi