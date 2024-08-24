外交部の毛寧報道官は24日の定例記者会見で、「米国のジェイク・サリバン大統領補佐官（国家安全保障問題担当）が中国共産党中央政治局委員・中国共産党中央外事活動委員会弁公室主任である王毅外交部長の招きに応じて、27日から29日まで訪中し、新たな中米戦略意思疎通を行う予定だ」と明らかにしました。（提供/CRI）