[8.24 J2第28節](トラスタ)※19:00開始主審:先立圭吾<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 21 若原智哉DF 5 田中隼人DF 23 米田隼也DF 44 青木義孝DF 48 照山颯人MF 6 マテウス・ジェズスMF 17 秋野央樹MF 24 山田陸FW 7 マルコス・ギリェルメFW 8 増山朝陽FW 9 フアンマ・デルガド控えGK 31 原田岳DF 4 ヴァウドMF 19 澤田崇MF 20 中村慶太MF 35 安部大晴MF 38 松澤海斗FW 32 ジョップ・セリンサリウ監督下平隆宏[レノ
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