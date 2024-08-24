¡Ø¤Ò¤Ê¤¿Â¼¤Î3É¤¡Ù¡Ê¥«¥Þ¥Î¥ì¥¤¥³/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤Æü¾ï¤³¤½¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¡£¤³¤³¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤¬½»¤à¡Ö¤Ò¤Ê¤¿Â¼¡×¡£¤³¤ÎÂ¼¤Ë¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤¹3É¤¤ÎÇ­¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÇ­¤Î¥Á¥ã¥ª¡¢¤·¤Þ¤·¤ÞÇ­¤Î¤Á¤Õ¡¢¹õÇ­¤Î¤°¤¦¤Á¤ã¤ó¡¢3É¤¤È¤â¤½¤ì¤¾¤ìÀ­³Ê¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤êÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢º£Æü¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ø¤Ò¤Ê¤¿Â¼¤Î3É¤¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à